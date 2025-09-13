13 сентября 2025, 14:57
Общество

Глава Карелии показал результат грибной охоты

Судя по ролику, Артур Парфенчиков набрал семь корзин белых грибов
фото: Петрозаводск говорит

Глава Карелии Артур Парфенчиков похвастался собранным урожаем в лесу. Судя по ролику, он собрал семь корзин белых грибов.

В ответ жители республики тоже опубликовали массу фотографий, на которых не только белые грибы, но и опята, и лисички, и волнушки.

 

В этом году какое-то невероятное количество грибов в лесах Карелии. 

Ранее мы рассказывали, как в Карелию приезжают собирать грибы с гидами. 

Обсудить
Метки: 
белые грибы
тихая охота
Глава Карелии Артур Парфенчиков
лесные грибы
грибы и ягоды