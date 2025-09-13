13 сентября 2025, 14:57
Глава Карелии показал результат грибной охоты
Судя по ролику, Артур Парфенчиков набрал семь корзин белых грибов
фото: Петрозаводск говорит
Глава Карелии Артур Парфенчиков похвастался собранным урожаем в лесу. Судя по ролику, он собрал семь корзин белых грибов.
В ответ жители республики тоже опубликовали массу фотографий, на которых не только белые грибы, но и опята, и лисички, и волнушки.
В этом году какое-то невероятное количество грибов в лесах Карелии.
