Галина Гореликова посетила школьный технопарк «Кванториум»

Председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова и депутат Законодательного Собрания Карелии Светлана Бачой приняли участие в открытии технопарка «Кванториум» при школе №2 Петрозаводка.

Первый в республике школьный технопарк также посетили Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев и заместитель Главы Петрозаводска Наталья Кармазина.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в учебном заведении подготовлены новые кабинеты информатики, физики, химии и биологии, в которых созданы условия для дополнительной образовательной, проектной и учебно-исследовательской деятельности.

В технопарке школьники могут совершенствовать свои теоретические знания и развивать естественно-научную и техническую грамотность.

Кроме того, все кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием, созданы условия для проведения опытов, исследований и экспериментов, занятий робототехникой, программированием и 3D-моделированием. Также необходимое повышение квалификации получили педагоги.

«Благодаря проекту у ребят уже с начальной школы есть возможность реализовывать полученные теоретические знания на практике в своих научно-исследовательских работах. Более того, школьный технопарк имеет замечательную профессиональную направленность. «Кванториум» открывает для учащихся новые возможности для успешного старта в будущее»

- сказала Галина Гореликова.

Депутат также подчеркнула, что занятия в технопарке обогащают образовательный процесс, а новые технологии не только способствуют самореализации и профессиональной ориентации школьников, но и понимание дальнейшего использования их открытий и результатов исследований в жизни.

Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета составил порядка 22 млн рублей. Ожидается, что в течение ближайших трех лет в Карелии появится еще несколько подобных школьных технопарков