21 июня 2021, 21:35
Форелевого хозяйства на озере Суйстамо не будет
Андрей Мазуровский помог местному населению сохранить уникальный природный объект
Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский отстоял интересы жителей п. Суйстамо, выразивших свое крайне негативное отношение к планирующемуся рыбоводческому хозяйству на Суйстамонъярви.
15 июня на комиссии по определению границ рыбоводных участков в Минприроды Карелии против организации форелевого хозяйства на акватории Суйстамонъярви проголосовали единогласно.
Подробности в нашем видео.