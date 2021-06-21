Форелевого хозяйства на озере Суйстамо не будет

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский отстоял интересы жителей п. Суйстамо, выразивших свое крайне негативное отношение к планирующемуся рыбоводческому хозяйству на Суйстамонъярви.

15 июня на комиссии по определению границ рыбоводных участков в Минприроды Карелии против организации форелевого хозяйства на акватории Суйстамонъярви проголосовали единогласно.

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