Финны пошли на уловки для привлечения иностранных туристов

Финляндия предлагает туристам бесплатные туры в отсутствие россиян

Фото: «Петрозаводск говорит»

Финляндия начала предлагать иностранным туристам бесплатные поездки в восточные регионы страны, граничащие с Россией, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Karjalainen.

По данным источника, туристам оплачивают перелёты, а их расходы на месте покрывают регионы.

Сообщается, что первый такой тур запланирован на июнь для 12 человек, которых отберут на конкурсной основе. Им оплатят пять ночей в Кайнуу и две ночи в Северной Карелии, обширную программу с «лесной йогой», сауной, велосипедной прогулкой и наблюдением за медведями в Кухмо.

По информации источника, организаторы туров получили 24 тысячи заявок, значительная часть из которых поступила из США, Турции, Индии и Великобритании.

Программа нацелена на поддержку туристической отрасли Восточной Финляндии, которая испытывает серьёзные финансовые трудности из-за отсутствия российских туристов.

Отмечается, что до пандемии и закрытия границ россияне тратили в Финляндии до 1 млн евро в день. Без россиян доходы финнов от туризма существенно сократились.