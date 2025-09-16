Эстония возводит оборонительные сооружения на границе с Россией

Пока финны строят забор на восточной границе с Россией, эстонцы копают рвы и возводят оборонительные сооружения. Об активности соседей пишет «Фонтанка».

К 2027 году эстонцы планируют выкопать около 40 километров противотанковых рвов и возвести около 600 бункеров на границе с Россией. Укрепления будут расположены на участке границы протяженностью около 100 километров.

На юго-востоке страны в деревне Вински уже вырыли полукилометровый противотанковый ров.