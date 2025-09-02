Еще один летний денек обещают жителям Карелии

Завтра, 3 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +3,+8°С, местами 0,+2°С, днем +16,+21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, ясно.

В Сегеже до +19, ясно, утром туман.

В Сортавале до +18, ясно.

Геомагнитная обстановка вернется в пределы нормы.