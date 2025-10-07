Элиссан Шандалович представил позицию Карелии в Совете Федерации

6 октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации Элиссан Шандалович представил официальную позицию Карелии по проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Он заявил, что республика полностью поддерживает главный приоритет бюджета — всестороннюю помощь армии, участникам специальной военной операции и их семьям.

Не понаслышке знаю, как это важно. Бюджет должен быть надёжным щитом для наших бойцов, армии, для будущей Победы»,

— подчеркнул он.

Второй важной задачей, по словам спикера, является сбалансированность между социальными обязательствами и экономическими вызовами. Шандалович напомнил, что Карелия, будучи приграничным регионом с традиционно экспортоориентированной экономикой, сегодня особенно остро ощущает последствия санкционного давления. Тем не менее, благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром, регион демонстрирует рост инвестиционной активности: по сравнению с 2018 годом объём инвестиций в сопоставимых ценах увеличился более чем на треть.

Хороший показатель, но мы отдаём себе отчёт: необходимо и дальше продолжать работу в этом направлении, увеличивая привлекательность Карелии для инвесторов, повышать устойчивость экономики республики»,

— отметил он.

В этой связи Шандалович обратился с просьбой возобновить обсуждение компенсации регионам выпадающих доходов, связанных с применением инвестиционного налогового вычета — важного инструмента стимулирования бизнеса.

Он также сообщил, что Карелия активно реализует рекомендации Совета Федерации по модернизации мер поддержки предпринимательства, усилению адресности расходов и консолидации доходов. В ближайшее время в республике будет скорректировано региональное законодательство с учётом задач, обозначенных Президентом: повышение качества экономики и борьба с теневой деятельностью.

С учетом этого мы будем „донастраивать“ и наше региональное законодательство»,

— добавил парламентарий.

Особое внимание Элиссан Шандалович уделил вопросам здравоохранения. Он поблагодарил федеральные власти за введение коэффициента доступности медицинской помощи по ОМС, который особенно важен для малонаселённых и арктических территорий, включая Карелию.

Уважаемая Валентина Ивановна, мы также поддерживаем ваше предложение по платежам за неработающее население в системе ОМС. Это крайне актуально. Мы также поддерживаем распределение акцизов на пиво, табачную продукцию в регионы. По аналогии с алкоголем. Это позволит усилить контроль, получить дополнительные средства и даст возможность направить их, в том числе на укрепление здравоохранения»,

— сказал он.

Завершая обсуждение, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично поблагодарила Элиссана Шандаловича за его личный вклад в поддержку участников СВО:

Коллеги, Председатель Законодательного Собрания Карелии ушел на СВО, работал как врач. Не мог сидеть в кабинете, работал в военном госпитале, спасал жизни наших военнослужащих. Элиссан Владимирович, от всех нас вам огромные слова благодарности. Спасибо вам большое!».

Напомним, летом 2024 года спикер карельского парламента добровольно отправился в зону специальной военной операции, где полгода трудился врачом в военно-полевом госпитале в Луганской Народной Республике.