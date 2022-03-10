10 марта 2022, 15:48
Электрослесарь погиб на рабочем месте на севере Карелии
Госинспекция труда установила причины несчастного случая на производстве
Госинспекция труда по РК провела расследование несчастного случая, закончившегося гибелью электрослесаря в Кемском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным инспекции, 20 января при выполнении работ в электроустановках слесарь опасно приблизился к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям. В результате мужчина получил удар током.
Материалы расследования направлены в прокуратуру Кемского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Фото pixabay.com/OpenClipart-Vectors