Электрослесарь погиб на рабочем месте на севере Карелии

Госинспекция труда по РК провела расследование несчастного случая, закончившегося гибелью электрослесаря в Кемском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным инспекции, 20 января при выполнении работ в электроустановках слесарь опасно приблизился к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям. В результате мужчина получил удар током.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Кемского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Фото pixabay.com/OpenClipart-Vectors