Электричество пропало в ряде домов Петрозаводска

Сегодня в 9 часов утра часть жителей Петрозаводска осталась без электричества. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, свет пропал в домах на Вытегорском шоссе, на улицах Белинского, Ломоносова, Некрасова. Причиной временных неудобств стали плановые работы на сетях.

Электричество обещают вернуть в квартиры горожан к 17 часам.

