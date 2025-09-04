04 сентября 2025, 10:26
Электричество пропало в ряде домов Петрозаводска
Энергетики проводят работы на сетях в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 9 часов утра часть жителей Петрозаводска осталась без электричества. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, свет пропал в домах на Вытегорском шоссе, на улицах Белинского, Ломоносова, Некрасова. Причиной временных неудобств стали плановые работы на сетях.
Электричество обещают вернуть в квартиры горожан к 17 часам.
