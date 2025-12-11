11 декабря 2025, 11:07
Происшествия

Электричество пропало в крупном районе Петрозаводска

Авария на сетях оставила без света жителей Октябрьского района
Лампа на столе
Фото: freepik

Сегодня в 9:40 в Петрозаводске произошло отключение электричества в Октябрьском районе. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без света частично. Причиной стала авария на централизованных сетях.

Ведутся восстановительные работы. Срок их окончания не раскрывается.

