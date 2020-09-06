Эксперты назвали самый дорогой город России для туристов

Аналитики банка «Русский стандарт» провели исследование и выяснили, в каком городе России траты туристов больше всего, сообщает портал NEWS.RU.

По результатам исследования, лидером стал Санкт-Петербург. Причём туры, купленные в этот город, составили около 3% от всех проданных, а траты туристов оказались больше, чем в других регионах.

Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов — 4601 рубль.

Эксперты изучили динамику продаж туристических путёвок с мая по август 2020 года. Большинство туристов отправились на курорты в Геленджик, Абрау-Дюрсо, Сочи и Анапу.

Средний чек одной покупки по картам в Крыму, втором по популярности среди российских туристов регионе, составил 2163 рубля. На третьем месте по спросу у россиян оказался отдых в Подмосковье, там в среднем тратили 4160 рублей. Средний чек в Карелии, которая по популярности расположилась на четвёртом месте, составил 2654 рубля.

Сообщается, что средний чек покупок на других популярных туристических маршрутах составил: Сочи (3210 рублей), Алтай (2967 рублей), Байкал (2870 рублей), Анапа (1374 рубля), Абрау-Дюрсо (1614 рублей).