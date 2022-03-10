Двор одного из домов в Петрозаводске за 3 дня превратили в свалку

После 8 марта двор дома № 31 по Березовой аллее превратился в большую свалку. Фотографии в редакцию «Петрозаводск говорит» прислал неравнодушный горожанин.

По его словам, ПМУП «Автоспецтранс» должен, согласно договору, вывозить мусор каждый день. Но 9 марта регоператор этого не сделал, рядом с контейнерами образовались большие кучи.

В четверг, 10 марта, часть отходов вывезли после общения жителя дома с представителем Автоспецтранса Максимом Медведевым. Тот обещал убрать весь мусор.

Однако, по словам нашего читателя, забрали только то, что уместилось в баки, все остальное оставили.