В минтрансе открыли горячую линию для грузоперевозчиков

Горячая линия Минтранса РФ организована с целью поддержки бесперебойной доставки международных грузов, а оперативный ситуационный центр призван обеспечить для дальнобойщиков транспортную логистику.

В ведомстве отметили, что в случае возникновения трудностей, связанных с нововведенными ограничениями, к ним могут обращаться как заказчики грузоперевозок, так и логистические компании. Звонки на горячей линии будут принимать с 08.00 до 20.00 по номеру +7 (499) 495-00-11.

Кроме того, в министерстве принимают и электронные обращения по адресу gruz@sicmt.ru Фото: pixabay.com/ru.