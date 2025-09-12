12 сентября 2025, 11:55
Движение по трассе «Кола» ограничат на 45 минут
Ладожский мост разведут днем 15 сентября, из-за чего будет на время ограничено движение транспорта
фото: freepik
Трафик на трассе «Кола» на время ограничат 15 сентября.
Как предупредили водителей в Упрдор «Северо-Запад», ограничения связаны с разводом Ладожского моста через реку Нева в районе деревни Марьино в Ленинградской области.
Движение будет остановлено 15-го числа с 15:00 до 15:45, в это время по реке будет проходить барже-буксирный состав. Водителей попросили учитывать информацию при планировании поездок.