Два дня масштабных проверок ожидают водителей Петрозаводска

В Петрозаводске 3 и 4 сентября пройдут рейды «Контроль трезвости». О проведении мероприятий на улицах города сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции организуют сплошные проверки на дорогах. Тормозить будут все подряд автомобили, цель одна - поиск нетрезвых автомобилистов за рулем.

Петрозаводчан просят оказать содействие стражам порядка в деле поддержания безопасности на дорогах. Сообщить о пьяном водителе можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, как житель Карелии неудачно купил питбайк.