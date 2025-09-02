02 сентября 2025, 16:45
Два дня масштабных проверок ожидают водителей Петрозаводска
Рейд «Контроль трезвости» запланирован на среду и четверг в карельской столице
Фото ГАИ
В Петрозаводске 3 и 4 сентября пройдут рейды «Контроль трезвости». О проведении мероприятий на улицах города сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции организуют сплошные проверки на дорогах. Тормозить будут все подряд автомобили, цель одна - поиск нетрезвых автомобилистов за рулем.
Петрозаводчан просят оказать содействие стражам порядка в деле поддержания безопасности на дорогах. Сообщить о пьяном водителе можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.
Ранее сообщалось о том, как житель Карелии неудачно купил питбайк.