Два человека провалились под лед в Ленобласти и погибли

В Ленинградской области двое мужчин провалились под лед на карьере. Судя по всему, оба погибли, пишет «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел во Всеволожском районе 30 марта. Двое рыбаков ушли под лед во время рыбалки.

Тело одного из пропавших рыбаков нашли спасатели. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Второго пропавшего мужчину до сих пор ищут.