05 марта 2020, 14:36
Общество

Два человека оштрафованы в Петрозаводске за выход на лед Онего

С 3 марта в столице Карелии действует запрет выхода на лед водоемов

4 марта представители различных министерств и ведомств Карелии провели совместный рейд в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Целью мероприятия был контроль исполнения постановления мэрии Петрозаводска о запрете выхода на лед. Данный документ действует с 3 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Специалистами были проверены места возможного выхода на лед. Также исследовано состояние самого льда. Сейчас лед уже тонкий - 4-14 сантиметров. Структура льда неоднородная, есть многочисленные трещины, промоины.

В ходе рейда были выявлены два человека, находившиеся на льду несмотря на запрет. Им вручены извещения с приглашением в госкомитет по охране жизнедеятельности и безопасности населения для привлечения к административной ответственности.

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Петрозаводск
Онежское озеро
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МЧС
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