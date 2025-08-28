28 августа 2025, 06:30
Дожди немного стихнут сегодня в Карелии
Прохладный день обещают синоптики жителям республики
Фото: freepik / jcomp
Сегодня, 28 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +11,+16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +7+12, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже +8+13, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +15, облачно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.