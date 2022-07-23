Дожди и грозы прогнозируются на сегодня в Карелии

Сегодня, 23 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +27, +29°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер юго-западный, днем на севере северо-западный, северный умеренный, днем при грозах местами порывы до сильного. Температура воздуха +24, +29°С, по северным районам +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +21, пасмурно, сильный дождь.

В Сортавале до +23, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная буря усилится до умеренной. Фото: unsplash.com