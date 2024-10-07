Дорожные камеры будут выявлять водителей без ОСАГО

В России дорожные камеры начнут выявлять водителей без полисов ОСАГО. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2025 года пока в качестве эксперимента и продлится год, пишет газета «Известия». За это время водители будут получать предупреждения в Госуслугах, а не штрафы.

Поток машин будут фотографировать камеры, затем информационная система Госавтоинспекции будет взаимодействовать с системой страхования, чтобы сравнить номера машин на фото с базой данных по ОСАГО. Если нарушения нет, фото удалят. Если полиса нет, система направит повторный запрос. Если полиса нет, то водитель получит предупреждение. // фото «Петрозаводск говорит»