07 октября 2025, 12:49
Добровольцы из Карелии работали в госпиталях Курской области
Карельская молодежь участвовала в гуманитарной миссии в Курской области
Фото: vk-сообщество "Молодежка Народного Фронта"
Добровольцы из Карелии, участники «Молодежки Народного фронта», работали в госпиталях Курской области. В этом регионе прошла двухнедельная гуманитарная миссия. Об этом сообщили в vk-сообществе молодежного движения.
Наши земляки помогали в госпиталях медперсоналу и бойцам, разгрузили более 5 тонн продуктов, собрали 21 600 наборов гигиены и подготовили к отправке 36 тонн груза. В пунктах временного размещения готовили еду для переселенцев и поддерживали чистоту.
