Добровольцы из Карелии работали в госпиталях Курской области

Добровольцы из Карелии, участники «Молодежки Народного фронта», работали в госпиталях Курской области. В этом регионе прошла двухнедельная гуманитарная миссия. Об этом сообщили в vk-сообществе молодежного движения.

Наши земляки помогали в госпиталях медперсоналу и бойцам, разгрузили более 5 тонн продуктов, собрали 21 600 наборов гигиены и подготовили к отправке 36 тонн груза. В пунктах временного размещения готовили еду для переселенцев и поддерживали чистоту.

