Фонд «Защитники Отечества» оказал помощь ветерану из Пудожского района

Адаптация жилья под индивидуальные потребности ветеранов СВО — одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества», который обеспечивает персональное социальное сопровождение участников специальной военной операции, а также семей погибших и пропавших без вести героев.

Комплексную помощь фонда в Пудожском районе получил ветеран СВО Сергей Егоров. Он посвятил жизнь службе Родине: участвовал в боевых действиях в Чечне, а в зону проведения СВО отправился после заключения контракта. Во время выполнения боевого задания Сергей получил тяжёлое ранение и лишился обеих ног.

Социальный координатор карельского филиала фонда в Пудожском районе Юлия Панфилова сопровождает ветерана на пути возвращения к мирной жизни. Одним из важнейших направлений работы стала адаптация квартиры Сергея под его потребности.

Сегодня жилье ветерана полностью преобразовано: установлена система «умный дом», реконструированы кухня и ванная, продумано удобное расположение мебели и техники. Все решения направлены на то, чтобы обеспечить комфорт и максимально возможную самостоятельность в быту.

Результатами преобразований доволен и сам Сергей, и его мама, которая помогает сыну после возвращения домой. Адаптированное жильё заметно облегчило уход и позволило ветерану быть более независимым.

Мы сделали все, чтобы жилье стало максимально удобным и доступным для Сергея. Самое главное — оставаться рядом, поддерживать и помогать во всех жизненных ситуациях. Эта работа постоянна, и мы всегда на связи с ветераном»,

— отметила социальный координатор Юлия Панфилова.

Меры по адаптации жилья доступны всем ветеранам СВО с инвалидностью. Попечительский совет фонда сформировал перечень средств адаптации: функциональные кровати, системы «умный дом», подъёмные устройства, специализированные рабочие места, адаптированные кухни и санузлы.

Адаптация жилья — это возможность вернуть ветерану независимость и удобство в повседневной жизни. Данная мера позволяет создать пространство, где учитываются все потребности — от передвижения на коляске до зрительных или слуховых ограничений — чтобы каждый ветеран мог вернуться к комфортной и самостоятельной жизни»,

— рассказала первый заместитель руководителя филиала фонда Вера Фесенко.

Для получения необходимой помощи нужно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Карелии по телефону 8 (8142) 44-53-10 или лично по адресу г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1. Социальные координаторы филиала фонда работают также во всех муниципальных образованиях республики.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества".