22 сентября 2025, 12:57
Директор скандального интерната украл пенсии умерших стариков
Руководитель психоневрологического интерната в Карелии лишился должности и пойдет под суд
фото стопкадр
Руководителя социального учреждения в Медвежьегорском районе обвинили в присвоении денег умерших постояльцев интерната. Директора, теперь уже бывшего, будут судить.
По версии следователей, с января по май 2025 года директор Медвежьегорского психоневрологического интерната украл с банковских карт двух умерших пациентов пенсионные выплаты. Он присвоил 126 тысяч рублей.
Вину он признал и ущерб возместил. В августе директора уволили. Теперь бывшего руководителя интерната будут судить.
Ранее мы рассказывали о кошмарных условиях, в которых живут постояльцы учреждения. Следователи и прокуратура провели проверку.