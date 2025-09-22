Директор скандального интерната украл пенсии умерших стариков

Руководителя социального учреждения в Медвежьегорском районе обвинили в присвоении денег умерших постояльцев интерната. Директора, теперь уже бывшего, будут судить.

По версии следователей, с января по май 2025 года директор Медвежьегорского психоневрологического интерната украл с банковских карт двух умерших пациентов пенсионные выплаты. Он присвоил 126 тысяч рублей.

Вину он признал и ущерб возместил. В августе директора уволили. Теперь бывшего руководителя интерната будут судить.

Ранее мы рассказывали о кошмарных условиях, в которых живут постояльцы учреждения. Следователи и прокуратура провели проверку.