Девушку жестоко убили в кафе в российском городе

В Новокузнецке 19-летнюю девушку жестоко убили в кафе быстрого питания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трагедия произошла в ночь на 2 сентября. 26-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, вошел в заведение и нанес множество ударов ножом работнице. Девушка скончалась на месте от полученных ранений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Расследование дела продолжается.

