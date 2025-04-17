Депутаты приняли отчет Главы Карелии

17 апреля Глава республики Артур Парфенчиков представил депутатам Законодательного Собрания доклад о деятельности Правительства Карелии в 2024 году и задачах на 2025 год. Первая часть заседания проходила в зале Карельской государственной филармонии в расширенном формате. Доклад Главы республики заслушали участники и ветераны СВО, заместитель Полномочного представителя Президента России в СЗФО Вадим Потомский, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса и общественности, молодежных объединений.

После своего выступления Артур Парфенчиков ответил на вопросы парламентариев в Законодательном Собрании. Они касались дорожного строительства, модернизации систем ЖКХ, развития социально важной инфраструктуры в малонаселенных пунктах, обращения с твердыми коммунальными отходами, тарифов на коммунальные услуги. Глава Карелии отметил, что для решения многих проблем муниципалитетов, которые накапливались десятилетиями, сформирован перечень опорных населенных пунктов. В их число вошли 19 городов и поселений, которые станут точками роста, в том числе для прилегающих территорий. В ряде малых населенных пунктов регионального развития будет также реализован большой комплекс мероприятий.

В ходе заседания была затронута тема медицинского обеспечения, укомплектованности больниц и поликлиник специалистами. Артур Парфенчиков еще раз подчеркнул, что эти задачи являются приоритетными для Правительства республики. В этом году планируется строительство еще 17 ФАПов и врачебных амбулаторий в разных районах и округах. Возрождается система целевого обучения – сейчас по целевым договорам готовят 867 специалистов, они придут работать в медучреждения Карелии. Благодаря федеральным и региональным программам привлекаются врачи из других регионов.

Еще один вопрос, который волновал парламентариев, касался патриотического воспитания молодежи и необходимости обязательного изучения истории Карелии. Артур Парфенчиков отметил, что уже с сентября в школах республики появится учебник «История нашего края. Республика Карелия» для школьников 5-7 классов. Это результат большой совместной работы педагогов и ученых.

В рамках заседания депутаты Законодательного Собрания выразили свое мнение о работе регионального Правительства. В целом был отмечен рост показателей в сфере экономики, промышленности и сельского хозяйства, успешная реализация социально важных проектов.

– На все вопросы Глава Карелии дал подробные, обстоятельные ответы, продемонстрировав в очередной раз глубокое знание всех проблем нашей республики,

– заключил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

По итогам обсуждения большинством голосов парламентарии приняли к сведению отчет Главы Карелии.

Фото: пресс-служба Правительства РК