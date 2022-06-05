Дед Мороз нанес летний визит в Сортавалу

В Сортавале отметили трехлетие запуска проекта «Рускеальский экспресс». Тожественное мероприятие состоялось на вокзале станции «Морозная», куда прибыл с визитом Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Неожиданного гостя сопровождал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. В дальнейшем планируется расширение проекта – сказочный герой пообещал, что обязательно приедет поздравить сортавальских детей в канун новогодних праздников.

К слову, в этом году Дед Мороз объедет всю страну – от Великого Устюга до Дальнего Востока. Фото: vk.com.