Давайте вспомним, как День Победы отмечали в Петрозаводске!

За тем, как проходили праздничные мероприятия в столице Карелии ровно 20 лет назад, весь день следили журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики. В Петрозаводске 9 мая началось с празднования на площади Победы. Там собрались внуки тех, кто 60 лет назад отстоял мир. Дети почти из всех школ города и из молодежных организаций пришли к монументу, который мы называем «Птица счастья». Прадед и дед ученицы школы №6 Юлии Маевой воевали за Родину. И в тот день их уже не было в живых. Но память о них должна жить, считала Юлия: «Это наша история. Нужно гордиться этим».

Гордилась и помнила своих героев и страна. Владимиру Александровичу Георгиевскому в тот день вручили Орден Святого Александра Невского Первой степени. Поздравить петрозаводчан с этим днем приехал мэр Дулута Херб Бергсон, города-побратима из США. Его дед тоже воевал в годы Второй мировой войны. Но, как считал господин Бергсон, эта победа – заслуга народа страны, которую называли СССР: «Кровь русского народа пролита на подступах к Берлину и на всем пути к нему. Благодаря подвигу русских солдат сегодня я говорю с вами на английском языке. Благодаря вам я не говорю по-немецки». Господин Бергсон произнес на русском языке «Спасибо!» и пожал руки ветеранам, собравшимся на площади.

В знак памяти к монументу были возложены цветы, погибших почтили минутой молчания. И после от площади Победы молодежь прошла по улицам Петрозаводска колонной с флагами. Марш памяти проходил в столице Карелии уже в четвертый раз. Но никогда, как говорили его организаторы и участники, он не был таким многолюдным. По пути к колонне присоединялись и прохожие. Марш памяти завершился у Вечного огня на площади Ленина. Там колонну ожидали, чтобы начать торжества.

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9 мая 1945 года на площади Ленина собрались петрозаводчане на торжественный митинг, посвященный окончанию войны, победе Советского Союза над фашистской Германией. А в 1969 году здесь был сооружен мемориальный комплекс – Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата. С тех пор все официальные торжества, связанные с победой русского оружия, проходили именно тут.

В победном 1945-м на площади в столице Карелии собралось примерно две тысячи петрозаводчан. В 2005 году почтить память героев пришло почти три тысячи жителей. Бывший летчик-истребитель Василий Александров узнал об окончании войны в Харькове, вечером 8 мая. Он выступал перед собравшимися, рассказывал, как они встречали этот долгожданный день. К Могиле Неизвестного солдата руководители города и республики вместе с ветеранами возложили цветы и венки. Под аплодисменты горожан они прошли колонной до площади Кирова, где состоялось торжественное шествие войск Петрозаводского гарнизона.

В 13.00 на площади Кирова состоялось традиционное торжественное шествие. Несмотря на пасмурную погоду и возможность дождя на площади собралось огромное количество зрителей. В шествии приняли участие более 400 военных. Торжественным маршем прошли и ветераны войны, а также юнармейцы, участники военно-патриотических клубов, петрозаводские школьники. Принимали парад первые лица республики. С трибуны выступил Игорь Коснов, тогда он был военным комиссаром Карелии: «9 мая 1945 года – это вершина славы русского оружия, день национальной гордости и памяти. На все времена он золотом вписан в ратную летопись российского государства».

Конечно, звучал гимн страны, выносили флаги. Самым ценным были воспоминания и напутствия ветеранов войны. Одним из них был Василий Петрович Репников: «Парад Победы для меня — это гордость за нашу Россию». Василий Егорович Барсуков сказал: «Это знаменательное событие, поскольку оно напоминает тот 1945 год, когда весь мир ликовал и плакал».

Сразу после торжественного шествия на площади начался праздничный концерт. Репертуар творческих коллективов, конечно, состоял в тот день в основном из песен военных лет.

Чем еще запомнились те праздничные дни в 2005 году, мы расскажем завтра в нашей рубрике «Хроника телерепортеров: 20 лет назад».

Таким было 9 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.