Почему надо беречь не только редкие книги, но и редких людей

Текст: Елена Малишевская

Заслуженный работник культуры Карелии Надежда Ильинична Кипнис — теперь уже бывшая сотрудница Национальной библиотеки, хотя в это верится с трудом. Почти 50 лет безупречной работы, уважаемое имя в библиотечном мире России (и не только), многочисленные исследования редких книг, выступления на научных конференциях, лектории для студентов, занятия, круглые столы, и многое-многое другое — все это Надежда Ильинична, и все это, увы, в прошлом. Уволилась через три месяца после того, как в Национальной библиотеке произошла попытка хищения сборника Пастернака 1948 года издания. Но не «уволили за головотяпство», как прокомментировала директор библиотеки Марина Никишина, а "трудовой договор расторгнут по инициативе работника", по мировому соглашению в ходе судебного разбирательства. Но расскажем все по порядку.

Надежда Ильинична Кипнис

Мы не можем рассказывать все детально, все-таки после хищения редкой книги (и задержания преступницы по горячим следам) было заведено уголовное дело, но вкратце история такова: 11 июля 2022 года в Национальную библиотеку пришла девушка, обратилась в сектор редких книг, попросила несколько изданий Бориса Пастернака (среди них было и то самое, 1948 года), долго и обстоятельно общалась с библиотекарем Надеждой Кипнис. 12 июля она пришла еще раз, опять набрала много книг Пастернака, читала, что-то выписывала, и в какой-то момент обратилась к Надежде Ильиничне: «Я выйду на 5 минут, блокнот в ларьке куплю? Вот тут я сумку оставила». Надежда Ильинична кивнула. Девушка сумку действительно оставила, но в библиотеку (вместе с книгой Пастернака «Избранное») не вернулась. И это было грубое нарушение правил со стороны Кипнис: работая в редком фонде, читатель обязан перед выходом из читального зала вернуть книги библиотекарю.

Через какое-то время Надежда Кипнис подняла тревогу. Сотрудники правоохранительных органов, надо отдать им должное, действовали быстро и слаженно, и уже на следующий день девушка, любительница Пастернака, была задержана. Руководство Национальной библиотеки тоже действовало молниеносно: нужно было срочно назначить виновного, назначили Надежду Ильиничну. В трудовую книжку была вписана строка «уволена по недоверию». И вот эта формулировка тихую, интеллигентную Кипнис возмутила до такой степени, что она пошла в суд.

«Если бы была любая другая формулировка - «за халатность» или что-то подобное, я бы приняла безропотно. Я действительно виновата, бес попутал, что я отпустила эту девушку вместе с книгой. Я очень переживаю за ее дальнейшую судьбу».

Суд предложил сторонам мировое соглашение. В результате директор отменила приказ об увольнении, а Надежда Ильинична написала заявление об уходе по собственному желанию. Такая вот грустная история. Редкая книга в итоге в библиотеку вернулась, а редкий человек — нет.

Стоимость похищенной книги — 5 миллионов рублей — у Надежды Ильиничны вызывает ироничную улыбку. Это абсолютная чушь, говорит она, как и то, что «весь тираж издания Пастернака 1948 года был уничтожен», о чем с такой уверенностью писали СМИ. Практически во всех крупных библиотеках России есть подобные экземпляры (и не по одному). Более того, специалисты библиотечного дела не знают ни одной книги XX века, которую можно было бы продать за 5 миллионов рублей.

«Эта несчастная запутавшаяся девушка повелась на абсолютно фейковую информацию. Вот такие сайты толкают бедных, нечистых на руку людей на бессмысленные преступления».

Сборник стихов Пастернака «Избранное» вернулся в сектор редких книг. Это действительно ценная книга, но не потому, что «единственная уцелевшая», а потому что была издана еще при жизни автора. В этом отделе библиотеки работали три человека: Надежда Кипнис, Елена Вознесенская и Екатерина Одинец. Теперь осталось две, и они плохо представляют, как будут обходиться без Надежды Ильиничны.

Елена Вознесенская, Надежда Кипнис, Екатерина Одинец

«Это первоклассный специалист и прекрасный, удивительный человек. В работе чрезвычайно внимательна и педантична. Ни разу на моей памяти она не попыталась обелить себя, уклониться от какой бы то ни было ответственности, но по-другому и быть не может, потому что в нашем отделе может работать только человек с безупречной репутацией. Кстати, я не знаю, как мы собираемся работать впредь: Надежда Ильинична, хотя и не была библиографом отдела, именно в силу многолетнего опыта вполне могла выполнять обязанности библиографа, описывать старопечатные книги, работать с кириллицей... Теперь второго специалиста по старой книге в библиотеке просто нет, а необходимость в нем может возникнуть всегда. Это большая потеря для отдела и библиотеки в целом, и мне кажется, что скоро мы ее ощутим во всей тяжести и неприглядности»,

- поделилась своим мнением Елена Вознесенская.

Проблема хранения (предотвращения краж) редких книг существует везде, не только в Национальной библиотеке Карелии. Но эта история не об этом. Конечно, ценные книги нужно беречь, а как же с ценными людьми?

Не слишком ли быстро Национальная библиотека приняла спорное решение расстаться с уникальным специалистом? Люди, давайте беречь редких людей. // Фото: Надежда Кипнис, Ирина Ларионова