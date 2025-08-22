Цифровизация стала драйвером развития городов России

Цифровизация сегодня является неотъемлемой частью комплексного развития российских городов и поселений. Современные технологии становятся ключевым инструментом создания комфортной и безопасной среды для жизни людей. Об этом заявил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, выступая на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

По словам вице-премьера, именно цифровые решения помогают решать задачи, которые еще недавно казались сложными и затратными.

Сегодня в развитие территорий активно внедряются искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги и биометрические технологии. Это значит, что мы выстраиваем современную инфраструктуру, где житель получает быстрый, удобный и безопасный доступ ко всем ключевым сервисам,

— подчеркнул Григоренко.

Дмитрий Григоренко отметил, что цифровизация — это не только крупные проекты в мегаполисах, но и конкретные решения, которые делают жизнь удобнее в небольших населенных пунктах.

Вице-премьер подчеркнул:

Применение современных цифровых технологий позволяет повысить уровень безопасности, упростить доступ граждан к важнейшим услугам, а также сделать города более привлекательными для жизни и инвестиций.

Одним из регионов, где новые сервисы уже активно внедряются, стала Республика Карелия. Здесь жители могут воспользоваться возможностями Единой биометрической системы для оплаты покупок и проезда в транспорте без использования наличных денег или банковских карт. Кроме того, доступна услуга заселения в гостиницу без предъявления паспорта — все данные подтверждаются автоматически с использованием биометрии. Такие решения, по словам Григоренко, формируют единое цифровое пространство, которое обеспечивает комфорт и мобильность для каждого гражданина.

Единая биометрическая система — государственная информационная платформа, которая сегодня развивается как универсальный инструмент предоставления услуг. Она уже используется для широкого спектра задач: от дистанционного открытия бизнеса и обслуживания в МФЦ до упрощения доступа к медицинским и образовательным сервисам.

Особое внимание уделяется безопасности. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и никогда не покидают периметра системы. При этом каждый пользователь самостоятельно управляет своими данными: на портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или в любой момент отозвать согласие на ее обработку.

Внедрение отечественных цифровых решений в разных сферах жизни показывает, что Россия уверенно движется по пути технологической независимости. Мы создаем экосистему, которая одновременно удобна для людей и отвечает самым высоким требованиям безопасности,

— отметил вице-премьер.

Эксперты отмечают, что распространение таких практик в регионах открывает новые возможности и для местных сообществ, и для бизнеса. Благодаря цифровизации повышается инвестиционная привлекательность территорий, упрощается работа предпринимателей, а жители получают более высокий уровень качества жизни.

Фото: малыегородароссии.рф