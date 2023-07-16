Что происходит с «Почтой России»: выживет ли она в сельской местности?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Сообщения о том, что государственная компания АО «Почта России» в связи с ухудшающимся финансовым положением планирует изменить систему оплаты труда почтальонов, сократить штат сотрудников, что приведет к ликвидации части отделений почтовой связи в сельской местности, вызвало тревогу во многих регионах страны. И хоть руководство компании пытается снизить накал развернувшейся дискуссии, очевидно, что над сельскими отделениями почты в небольших населенных пунктах нависла угроза закрытия.

Финансовые проблемы «Почты России» связывают с резким сокращением трансграничной электронной торговли, уходом из России зарубежных интернет-магазинов, экономическими санкциями, из-за которых российские банковские карты не функционируют за пределами страны.

Недавно в карельский парламент поступило сразу два обращения на эту тему - от Государственного Собрания Республики Алтай и от Алтайского краевого Законодательного собрания.

Депутаты Республики Алтай отмечают социальное значение сельских отделений почтовой связи, где выдаются пенсии, пособия, доставляется корреспонденция. Из 89 отделений почтовой связи в Республике Алтай временно закрыто 19 из-за отсутствия кадров, а точнее из-за крайне низкой зарплаты.

«Потеря работы для сотрудников почтовых отделений увеличивает безработицу, потому что вариантов трудоустройства на селе не так уж и много. Однако соглашаться на мизерную заработную плату они не могут, так как на такие деньги просто не выжить»,

- сказано в обращении депутатов Республики Алтай к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По мнению депутатов, закрытие и сокращение почтовых отделений крайне негативно сказывается на социально-политической ситуации в целом по России.

Депутаты Алтайского края отмечают, что к ним постоянно поступают обращения от органов местного самоуправления из-за «угрозы приостановления работы почтовых отделений». В качестве причины указывается низкая зарплата почтальонов.

«В начале второго квартала 2023 года частично проведено сокращение непрофильных сотрудников аппарата УФПС Алтайского края. До конца июня 2023 года почтальонам предприятия предложено рассмотреть новое штатное расписание с учетом объемов оказываемых услуг. Ряд сотрудников почтовых отделений отказывается продолжать трудовые отношения ввиду ожидаемого снижения заработной платы»,

- сказано в обращении алтайских депутатов к российскому правительству.

В Алтайском крае тоже прогнозируют закрытие почтовых отделений на селе и как следствие нарастание социальной напряженности.

Не миновали эти процессы и Карелию. Мы уже рассказывали о том, с каким трудностями в последнее время столкнулись жители сел и деревень Пряжинского района. Граждане с нетерпением ждут передвижного пункта почты, сотрудница которого раз в неделю привозит корреспонденцию, принимает коммунальные платежи, выдает пенсию. Недавно жители Крошнозеро были ошарашены. У них отказались принимать коммунальные платежи. По словам сотрудницы почты, ей не выдали кассового аппарата. Крошнозерцы пребывают в отчаянии, но изменить ситуацию не в силах.

Жителям вепсского села Шелтозеро, можно сказать, повезло. Здесь в покосившемся от старости деревянном здании работает почтовое отделение. Убогое обшарпанное помещение идеально подходит для съемок фильма о непростых послевоенных временах, когда страна восстанавливалась после окончания Великой Отечественной войны. Разве что современные названия газет, журналов и, как принято говорить, товары народного потребления явно выбивались из данного исторического контекста.

Несмотря на разгар лета, в почтовом отделении была очередь. Граждане выписывали журналы, получали корреспонденцию, покупали различные товары. Сотрудница почты рассказала, что о грядущем изменении оплаты труда слышала, но подробностей не знает. До нее представители почты просто не доехали, чтобы сообщить, к чему готовиться.

«Я слышала, что в соседние поселки заезжали. Приезжали с почтамта и был разговор о сокращении»,

- сказала женщина.

Она сообщила, что отделение временно работает три раза в неделю – понедельник, вторник, четверг.

Сотрудница почты объяснила, что трудится на полставки. Помимо непосредственных обязанностей, связанных с приемом и выдачей корреспонденции, она должна продать продукты и промышленные товары на определенную сумму. Если этого не удается сделать, то лишают премии. При выполнении плана выплачивается так называемое «сетевое вознаграждение». Но если план выполнен менее, чем на 70 процентов, то эта дополнительная работа не оплачивается. По словам сотрудницы, план чаще удается выполнить, но бывает тяжело, особенно, когда приходится работать одной. В месяц, рассказала женщина, она, работая на полставки, получает около 16 тысяч рублей.

В разговор вмешались шелтозерцы. Они рассказали, что зимой в здании бывает очень холодно, сотрудники работают в верхней одежде и перчатках, а аппаратуру приходится на ночь накрывать теплыми вещами.

Однако щелтозерцы рады уже и тому, что оть в таком виде почта работает. Меньше повезло жителям Ильинского Олонецкого района: они борются за сохранение почтового отделения, которое собираются закрыть. В соцсетях публикуются аналогичные сообщения со всей Карелии. Вот, например:

"Единственное почтовое отделение 186344 в посёлке Сергиево Медвежьегорского района тоже закрывается. 17 июля будет вывозиться всё оборудование из отделения. Однозначно это признак отрицательной динамики в развитии республики. Школу уже закрыли в прошлом году. Что следующее? Закрытие магазинов, прекращение транспортного сообщения?.."

Сегодня цивилизация покинула многие карельские деревни и села. А в некоторые и не приходила. Не секрет, что в республике есть населенные пункты, где до сих пор нет ни электричества, ни интернета, ни мобильной связи. Не редкость и сообщения о перебоях с доставкой хлеба и других продуктов. В этой ситуации социальное значение сохранившихся отделений почтовой связи сложно переоценить. Безусловно, разрушить то, в чем жизнь еще еле теплится, нетрудно. Достаточно снизить ту, мягко говоря, скромную зарплату, которую сегодня получают сельские почтальоны. Люди просто не согласятся на унизительные заработки, и отделения можно будет закрыть под предлогом дефицита кадров. Такое чувство, что подобный план сейчас и пытаются воплотить в реальность.

Если бы «Почта России» была частной фирмой, то к ней сложно было бы предъявить претензии, связанные с необходимость строить свою работу в интересах развития всей страны. Но «Почта России» - это государственная компания. И если в руководстве компании об этом забыли, то существует российское правительство, которое обязано об этом напомнить...