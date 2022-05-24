Чиновники Карелии за год не смогли привести в порядок детские площадки

Все лучшее детям. Состояние детских городков, которые вновь проверили общественники, оказалось плачевным.

В августе 2021 года активисты Народного фронта осмотрели 19 площадок в Петрозаводске, Сортавале и Костомукше. Они выявили недочеты, о которых сообщили муниципальным администрациям, чиновники обещали до конца 2021 года все устранить. Спустя почти год активисты пришли с инспекций, но новая проверка показала, что чиновники устранили далеко не все претензии активистов.

Например, на Аллее 300-летия Петрозаводска на некоторых элементах двух детских площадок надписи хулиганов постарались закрасить. Но про информационные щиты, видимо, забыли. Как и в прошлом году они испещрены надписями. Такой же плачевный вид у стенда в парке имени 50-летия Пионерской организации.

Прошлогодние недочеты на площадке в Приозерном парке устранили частично: заменили одни качели, обновили ручки некоторых элементов, но яркий большой корабль не очистили от надписей. На некотором оборудовании нет скрепляющих деталей, сломаны качели. На площадке рядом со сквером Маршала Мерецкова граффити и надписи видны практически на всех стилизованных под мультяшных героев элементах.

Аналогичная проблема и в парке имени 70-летия Победы. По мнению общественников, там пора покрасить некоторые конструкции. В сквере Машиностроителей опасное оборудование демонтировали, но с открытых контейнеров, стоящих рядом, мусор продолжает разлетаться по округе.

В Костомукше на улице Октябрьской, 10-а, аварийную игровую площадку демонтировали. На расположенной рядом спортивной площадке остались тренажеры с дефектами. Ничего не изменилось на площадке в парке Ваккосалми в Сортавале: проржавевшие железные горки с острыми краями не демонтировали.

В ОНФ отметили, что из 19 площадок лишь две не вызвали у них нареканий. Это комплекс в Губернаторском парке и площадка на Ровио,15, в Петрозаводске. Активисты снова попросили чиновник привести городки в порядок.

Общественники также придумали, как можно было бы постепенно воспитать у юного поколения культуру пользования общим имуществом. Для этого они хотят провести конкурс видеороликов и привлечь молодежь, которая доступным языком могла бы рассказать подросткам о том, что к детским площадкам нужно относиться бережно. (фото ОНФ)