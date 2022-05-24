В Карелии семьи начали получать новую выплату на детей от 8 до 17 лет

Родители 8082 детей в возрасте от 8 до 17 лет начали получать новую выплату. Пособие получают семьи с невысоким доходом.

Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи. В отделении ПФР пояснили, что он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. В Карелии выплата в размере 100% установлена в отношении 5037 детей, это примерно 60% от всех детей, на которых назначено пособие.

Заявление на выплату рассматривают 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги поступают на счет, указанный в заявлении, в течение пяти рабочих дней. Затем выплату перечисляют с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется выплата. При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата будет перечислена за весь период с 1 апреля, если ребенку на 1 апреля уже исполнилось восемь лет.

Заявление на выплату можно оформить на портале госуслуг, в ПФР и МФЦ. Для консультации действует горячая линия ПФР: 79-55-55, 79-55-00 или контакт-центр 8-800-600-02-94.

Выплату назначают по итогам оценки нуждаемости семьи. Пособие могут назначить, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. (фото pixabay.com, IgorShubin)