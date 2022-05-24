ГИБДД Карелии обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды

Майская погода решила преподнести перед уходом неприятный сюрприз. На дорогах республики – ветер, дождь, а местами и снег с дождем.

Госавтоинспекция Каоелии призвала всех участников движения быть предельно внимательными при такой непогоде.

Водителей попросили выбрать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и постоянно контролировать дорожную ситуацию.

ГИБДД обратилась и к пешеходам из-за зонтов и капюшонов, ограничивающих обзор. Жителей республики настоятельно просят перед переходом дороги обязательно остановиться и убедиться в безопасности перехода. (фото pixabay.com, s4saksham02)