100-летней жительнице Петрозаводска вручили заграничный паспорт

Жительнице Петрозаводска Марии Смирновой, которой в марте исполнилось 100 лет, вручили заграничный паспорт.

Пожилая женщина в апреле обратилась в региональный отдел по организации оформления загранпаспортов. Пенсионерка хотела получить паспорт нового образца.

Сотрудники отдела приложили все усилия, чтобы оформить документы быстро и сделать почетному клиенту подарок ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии. Вручая загранпаспорт, они пожелали женщине крепкого здоровья и счастья.

Мария Александровна Смирнова родилась в Ярославской области, когда началась Великая Отечественная война, переехала с семьей в Петрозаводск. Работала эпидемиологом, медицинской сестрой. Воспитала двух дочерей, четверо внуков и пятеро правнуков. Одна из дочерей живет за границей. (фото pixabay.com, RJA1988)