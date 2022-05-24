Ленин, Киров, Петр I и Куусинен приняли душ в Петрозаводске

Ленин, Киров, Петр I и Куусинен сегодня приняли душ. Городской комбинат благоустройства помыл щетками с шампунем памятники. Также банный день устроили для монумента «Птица счастья» в Октябрьском районе.

«Накопившиеся за зиму птичий помет и пыль смыты шампунями и «керхерами», - написал на своей страничке в соцсети сити-менеджер Владимир Любарский. (фото и видео vk.com)