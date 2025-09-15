15 сентября 2025, 13:22
Часть улицы в Петрозаводске закрыли для транспорта из-за аварии
Несколько дней петрозаводским водителям придется терпеть неудобства
фото ГАИ
Проезд временно закрыли в районе перекрестка улиц Луначарского-Пробная в Петрозаводске.
В ГАИ неудобства для водителей объяснили аварией на тепловых сетях.
Водители не смогут проехать по участку Пробной с 15 по 17 сентября. В месте устранения аварии выставлены знаки. Водителей попросили заранее планировать маршрут и смотреть на дорожные знаки.