15 сентября 2025, 13:22
Часть улицы в Петрозаводске закрыли для транспорта из-за аварии

Несколько дней петрозаводским водителям придется терпеть неудобства
схема
фото ГАИ

Проезд временно закрыли в районе перекрестка улиц Луначарского-Пробная в Петрозаводске.

В ГАИ неудобства для водителей объяснили аварией на тепловых сетях.

Водители не смогут проехать по участку Пробной с 15 по 17 сентября. В месте устранения аварии выставлены знаки. Водителей попросили заранее планировать маршрут и смотреть на дорожные знаки.

