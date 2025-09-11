Без электричества остались 166 домов в Петрозаводске

Сегодня в 10:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Зарека и Голиковка. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без электроэнергии остались 166 домов. Причиной отключения стала авария на централизованных сетях.

Ведутся восстановительные работы, срок окончания которых пока не раскрывается.

