11 сентября 2025, 10:57
Без электричества остались 166 домов в Петрозаводске
Свет пропал в районах Зарека и Голиковка в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 10:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Зарека и Голиковка. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без электроэнергии остались 166 домов. Причиной отключения стала авария на централизованных сетях.
Ведутся восстановительные работы, срок окончания которых пока не раскрывается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беломорске 11 сентября отключат воду.