Беспилотники уже на службе охраны лесов республики

30 мая 2025 года утверждена программа «Экологическое развитие Республики Карелия на 2025 – 2030 годы». С ходом реализации программы депутаты ознакомились на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Карелии.

Информацию Министерства природных ресурсов и экологии Карелии представил заместитель министра Руслан Хусяйнов.

Программа включает в себя четыре подпрограммы – всего 17 мероприятий – со сроком исполнения до 2030 года. Это охрана окружающей среды, охрана водных ресурсов, охрана лесов и обращение с отходами.

Например, для защиты водоемов и развития водохозяйственного комплекса предусмотрен капитальный ремонт нескольких гидротехнических сооружений и расчистка русел рек.

Очень актуальна для нашей республики охрана лесов и лесовосстановление. Программой предусмотрен принцип: в Карелии должно восстанавливаться столько же леса, сколько вырубается. Для достижения этого сегодня есть и силы, и средства. На сегодня лесовосстановление выполнено на 11 тысячах гектаров, всего надо восстановить 21 тысячи гектаров лесов. Поставленная задача будет выполнена, не сомневаются в министерстве.

Из представленной информации было интересно узнать, что в лесоохране республики уже активно применяются беспилотные авиационные системы. На данный момент уже приобретены 39 беспилотников на сумму 58 миллионов рублей. До конца года будут куплены еще три. Это очень важно для раннего обнаружения лесных пожаров, а также для помощи в тушении возгораний. 48 человек в республике уже обучены работе с беспилотниками, еще 28 специалистов проходят обучение.

В рамках раздела об обращении с отходами в Карелии уже работают две сортировочные линии, позволяющие из мусора извлечь полезную фракцию. В Петрозаводске действуют четыре экостанции для раздельного сбора отходов. Они собирают около 13 тонн вторичного сырья в месяц.

Панируется введение в эксплуатацию мощностей по переработке ТКО в Прионежском районе. Планируемая дата – 2027 год. Еще один мусороперерабатывающий комплекс появится в Сегежском районе, уже выделен земельный участок. Строительство предполагается завершить так же в 2027 году.

Все разделы программы выполняются на условиях софинансирования из федерального бюджета и средств бюджета Карелии.

Депутаты поинтересовались тем, как ведется работа по рекультивации отработанных карьеров, оценке воздействия на окружающую среду форелеводческих хозяйств, снижению запыленности воздуха и др.

Фото: ЗС РК