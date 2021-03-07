Баня сгорела в Медвежьегорске

Накануне вечером огненное ЧП случилось на улице Гагарина возле дома №39 в Медвежьегорске.

6 марта в 18:40 пожарно-спасательное подразделение района привлекали для тушения пожара в частной бане, рассказали в МЧС Карелии. Возгорание удалось ликвидировать в 19:20. Всего привлекалось трое пожарных.

В ведомстве напомнили телефоны на случай беды: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), единый «телефон доверия» – (88142) 79-99-99. (фото citytraffic.ru)