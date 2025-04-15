Артисты карельских театров получили по заслугам

Поздно вечером 14 апреля завершилась церемония награждения лауреатов театральной премии «Онежская маска» (16+). Она прошла в Национальном театре Карелии — он и стал главным триумфатором прошедшего сезона, взяв пять «масок» из двенадцати.

Церемонию по традиции готовили артисты театров республики — по вечерам, по ночам они собирались и репетировали свое шоу. Оно получилось по-настоящему семейным: в Петрозаводске много актерских пар, на сцену выходили и дети. Одним из самых ярких номеров был квартет жен блестящих артистов. Футболки с надписями «Романов бог», «Тимонин прынц», «Поляков гений» и «Назаров звезда» говорили лучше любых признаний.

Таким же трогательным стало награждение в номинации «Преданность театру» - лауреатов определяло не жюри, а директора республиканских театров. Прозвучало много теплых слов, в зале и на сцене у некоторых пролились слезы. Лауреатами в этой номинации стали инспектор и артист оркестра Музыкального театра Карелии Борис Боровский и помощник режиссера Театра драмы РК «Творческая мастерская» Надежда Кожевникова.

Обладателем еще одной специальной премии - «За честь и достоинство» стала актриса театра кукол Любовь Бирюкова. В номинации председателя СТД Карелии «Премия имени Л.Ф. Живых» награжден артист театра «Ad Liberum» Владимир Елымчев.

В номинации секции театральной критики СТД РК «Премия критиков» награду получила Ксения Коган за создание звукового пространства и разработку хоровых партитур спектаклей Национального театра Карелии «Ромео и Джульетта», «Гипербореец» и «Семь сов». Очень яркая и талантливая девушка, выступившая одним из постановщиков церемонии «Онежской маски». Вот только ходить на таких высоких каблуках зрители Ксении больше не рекомендуют — в один из моментов шоу они очень волновались за любимую актрису.

Основые конкурсные «маски» распределились между победителями так:

В номинации «Лучшая женская роль» - актриса Музыкального театра Карелии Любовь Землянская за партию Девы в современном балете «Вертикаль». В номинации «Лучшая мужская роль» - актер Национального театра Карелии Глеб Германов за роль Лемминкяйнена в спектакле «Гипербореец».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» - актриса Театра драмы РК «Творческая мастерская» Ольга Саханова за роль Женщины I в спектакле «Гардения» Творческого объединения «ОК.НО». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» - два актера Театра драмы РК «Творческая мастерская»: Руслан Арифуллин за роли Андрея и Ильдара Гизатуллиных в спектакле «Космос» и Александр Галиев за роль Кулигина в спектакле «Катерина».

В номинации «Дебют» - актер Национального театра Карелии Эмиль Сагдиев за роли Бабушки и Летчика в спектакле «Семь сов».

В номинации «Лучшая роль в спектакле для детей» - актриса Театра кукол Карелии Ирина Будникова за роль Королевы-мачехи в спектакле «Белоснежка и гномы».

В номинации «Лучший актерский ансамбль» - актерский состав спектакля «Ромео и Джульетта» Национального театра Карелии.

В номинации «Лучший актерский ансамбль в спектакле для детей» - артисты хора в мюзикле «Путешествие муравьишки» Музыкального театра Карелии.

В номинации «Форс-мажор» - актриса Театра «Ad Liberum» Екатерина Баранова за роли: Анни Салливан в спектакле «Сотворившая чудо» Театра «Ad Liberum», Женщины IV в спектакле «Гардения» Творческого объединения «ОК.НО» и Белоснежки в спектакле «Белоснежка и гномы» Театра кукол Карелии.

Лучший спектаклем театрального сезона 2023/2024 названа притча «Семь сов» Национального театра Карелии. Поздравляем победителей! // Фото: Михаил Никитин. © «Петрозаводск говорит»