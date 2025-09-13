13 сентября 2025, 12:27
Артем Нушкевич из Карелии погиб на СВО

Администрация Эссойльского сельского поселения сообщила о гибели нашего земляка
Администрация Эссойльского сельского поселения с прискорбием сообщила о гибели нашего земляка, Артема Нукшевича, 1988 года рождения.

Артем поступил на военную службу по контракту весной 2025г., героически погиб 29.06.2025 при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

Прощание состоится 15 сентября 2025 на площади у Дома культуры п.Эссойла с 11.00 до 12.00.

Администрация Эссойлы приносим искренние соболезнования родным и близким Героя. 

