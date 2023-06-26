Андрей Мазуровский: «Главное – не молчать!»

Текст: Андрей Мазуровский

Речь пойдет не совсем о детях и их рисунках, а о кощунственном разрушении облика города, о детском вандализме. Казалось бы, здание только отреставрировали, мост только вчера ввели в эксплуатацию, и вот на них уже красуются огромные размашистые надписи, которые не несут никакого смысла. Детский, подростковый вандализм пугает своими масштабами.

Дети с маркерами и некоторые взрослые с баллончиками краски, как саранча, заполонили город. Исписано каракулями везде, где только можно, даже трубы в туалетах торгового центра. Что за болезнь такая оставлять подписи на трубе после посещения туалета? Или на спинке сиденья автобуса? На подъезде? На мосту? Ни один объект инфраструктуры города не избежал этого.

Небрежные «пробы пера» убивают желание находиться в этом городе – так это все неприятно для глаза жителей, для туристов.

Психологи пишут, что есть две причины подросткового вандализма. Первая – стремление к эмансипации: мол, посмотрите, я достаточно смелый и крутой, чтобы нарушать закон. Вторая – получение порции адреналина: ребятам кажется, что если они совершат что-то противоправное, это выделит их из толпы и подарит острые ощущения. Также в этом перечне – желание самовыражения, стремление показать свою принадлежность к определенной субкультуре. Мне кажется, что это действительно субкультура, только субкультура распущенности и вседозволенности.

Остановитесь! Сколько можно уродовать город? Давайте его украшать и радоваться красивым зданиям, чистым трубам в туалете, ярким рекламным щитам, свежевыкрашенным скамейкам. Давайте не будем равнодушными, когда видим, что кто-то расписывает очередную скамейку. Надо бороться с этой субкультурой уничтожения городского хозяйства, заняться серьезно стратегией работы с вандалами, как говорится «взяться всем миром».

Каждый день Администрация города решает много вопросов, связанных с уборкой улиц. Но, видимо, решить вопрос с «художниками», портящими облик города, не представляется возможным. Пишут на стенах втихаря, ночью, камеры есть не везде. Самое неприятное, когда открыто, на глазах у прохожих, делают свое «черное дело»: просто вандалы не боятся никого, знают, что люди промолчат, и никто им ничего не скажет. Создание легальных площадок стрит-арта не приносит результата. Молодежные движения города объявляют конкурсы на лучшее предложение по борьбе с надписями на стенах, работают волонтеры. Все напрасно. Видимо, в туалетах и автобусах рисовать нашим детям интереснее. Конечно, надписи пытаются отмыть, или закрасить, но поверх закрашенного опять появляются рисунки.

Я часто бывал в областных центрах, но нигде не видел разрисованных домов, а тем более изуродованных исторических построек, охраняемых государством. Значит, Администрации других городов нашли решение и средства, чтобы обезопасить свой город от вандализма?

А почему наша Администрация не принимает жестких мер по защите объектов города, не находит средства для решения проблемы? Что ждут? Когда надоест рисовать? Или кончатся объекты для рисования? Нет, это не прекратится никогда, пока не будет адекватной реакции от властей города.

Вероятно, молодежному движению города стоит организовать бесплатные курсы уличного искусства, где им подробно объяснят, где искусство, а где вандализм. Особенно курсы актуальны летом, когда подросткам нечем заняться. И пусть они рисуют под контролем взрослых.

Но самое главное - не молчать, если увидели, что подростки портят общественное имущество. Надо действовать жестко, писать о пойманных вандалах, пусть страна знает своих «героев». Пусть они вместе с родителями отмывают стены. На классных часах учителям надо чаще говорить детям, что это их город, это их родной дом, надо бережно к нему относиться и любить. Знакомить на классных часах с положениями Уголовного и Административного Кодексов РФ, касающимися наказаний за вандализм.

Дети должны четко понимать: за невинные «шалости» грозит вполне серьезное наказание. Ведь в этом случае главная цель не поймать вандала за руку и наказать, а предупредить порчу городских объектов.