Не хотите ли испить водицы?

Текст: Андрей Мазуровский

Из поселка Пуйккола пришло письмо от Зои Болсун, которое начинается так: «Здравствуйте Андрей Афанасьевич! Прошу опубликовать это письмо, может кто-нибудь и откликнется, ответит…» И дальше автор рассказывает о проблеме.

Проблема чистой воды – обычное явление для «края рек и озер», но в поселке Пуйккола она довела жителей уже до предела. Бесконечные обращения жителей Кааламского поселения с этой проблемой во все инстанции завершились подписанием в 2017 году трехстороннего соглашения между Администрацией Сортавальского муниципального района в лице главы администрации Л.П. Гулевича, ООО «Охотничье хозяйство «Черные камни» в лице директора А.А. Лебедева и инициативной группой жителей Кааламского поселения в лице представителя З.В. Болсун.

Стороны договорились о проведении ряда конкретных дел и социальных мероприятий для населения. В частности, администрация взяла на себя обязательство по реконструкции и ремонту сетей водопровода и очистных. Однако большинство из предусмотренных дел так и остались на бумаге. Инициативная группа жителей периодически напоминает сторонам о принятых обязательствах, но воз и поныне там.

17 мая этого года З.В. Болсун еще раз от имени жителей вышла в социальную сеть с открытым обращением к прокуратуре РК, Роспотребнадзору и Главе администрации Сортавальского муниципального района Гулевичу о необходимости срочных мер, так как вода из озера-болота качается насосом, который стоит прямо в болоте, и напрямую подается людям в дома. Со слов начальника участка, надо менять точку подачи воды или устанавливать очистные.

По словам автора письма, на это обращение пока никто из тех, к кому обращались, не обратил внимания, а глава района ограничил ей доступ на его страницу, что показалось, мягко говоря, странным, так как им же самим было опубликовано обращение о том, что он открыт для диалога с населением. Ведь согласно ФЗ № 270 от 14.07.22 общение с населением в социальных сетях стало обязанностью власти всех уровней.

Возвращаясь к проблеме «чистой воды», хочу выразить надежду на то, что обращение жителей все же будет услышано всеми, кому оно адресовано, и люди получат четкий ответ.

А пока жители предлагают главе района отведать самому лично такой водицы и простирнуть в ней свою белоснежную рубашку. Может после этого он их услышит и поймет.