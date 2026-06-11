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11 июня 2026
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Маркет

Академия ТОР: в программе нет лишних предметов

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий в Петрозаводске 13 июля в 18 часов приглашает на день открытых дверей

В Петрозаводске открыт  филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

  • разработка программного обеспечения;
  • компьютерная графика и дизайн.

 

 

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

  • диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
  • возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
  • стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
  • возможность зарабатывать во время обучения;
  • обучение с использованием современных технологий;
  • перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
  • возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
  • персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;
  • возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;

 

 

13 июля в 18:00 в Карельском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

  • обзор перспективных профессий будущего;
  • пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • восемь убедительных причин стать айтишником;
  • семь важных показателей хорошего учебного заведения;
  • секреты, как совмещать учебу с работой;
  • информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
  • ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +78142-44-54-86 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

На правах рекламы. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ". ИНН 7730257499

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