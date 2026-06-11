Академия ТОР: в программе нет лишних предметов

В Петрозаводске открыт филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;
13 июля в 18:00 в Карельском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- обзор перспективных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- восемь убедительных причин стать айтишником;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- секреты, как совмещать учебу с работой;
- информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
- ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +78142-44-54-86 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
На правах рекламы. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ". ИНН 7730257499