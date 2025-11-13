Молодой бомж обокрал магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители магазина в Октябрьском районе. Они сообщили о краже, пишет пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и нашли злодея. Выяснилось, что 32-летний мужчина без определенного места жительства спрятал под одежду четыре банки кофе и попытался вынести их без оплаты. Ущерб мог составить 3000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

