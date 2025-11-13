13 ноября 2025, 13:40
Молодой бомж обокрал магазин в Петрозаводске
Петрозаводскими полицейскими установлен подозреваемый в магазинной краже
Фото: freepik
В полицию Петрозаводска обратились представители магазина в Октябрьском районе. Они сообщили о краже, пишет пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и нашли злодея. Выяснилось, что 32-летний мужчина без определенного места жительства спрятал под одежду четыре банки кофе и попытался вынести их без оплаты. Ущерб мог составить 3000 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
