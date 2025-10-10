74-летний водитель на «Ладе» снес инвалида на пешеходном переходе

В полиции рассказали первые подробности аварии с инвалидом на пешеходном переходе в Петрозаводске. Момент жесткой аварии попал на видео.

ДТП произошло 9 октября в 15:00 на Московской рядом с бульваром Победы и «Машиностроителем».

Женщина сопровождала инвалида в коляске. Они начали переходить пешеходный переход, как одного из них сбил автомобиль.

За рулем «Лады Калина» находился 74-летний водитель. Мужчина вышел из автомобиля и лишь развел руками в сторону подошедшего другого пешехода.

Пострадал 56-летний инвалид. Его увезли на скорой в больницу. Полиция пока разбирается в случившемся.

Утром 10 октября на пешеходном переходе на Ключевой был сбит ребенок. Момент того, как школьник перебегал дорогу и попал под колеса, попал на видео.