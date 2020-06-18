18 июня: главные новости, видео и фото дня

В конце дня портал «Петрозаводск говорит» по сложившейся традиции вспоминает ключевые события.

- Россиян предупредили о резком похолодании. Ось антициклона, определяющего жаркую погоду в европейской части страны, смещается на запад.

- Тонувшего в Онежском озере кайтингиста спасли в Петрозаводске. Днем 17 июня очевидцы сообщили спасателям о человеке, который терпит бедствие в Петрозаводской губе.

- 22 новых случая выявлены в Карелии.

- Два человека умерли от пневмонии в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 59 пациентов.

- Названы наиболее зараженные районы Карелии на 18 июня.

- Названы адреса десяти новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске.

- Подопечный дома-интерната в Карелии заразился коронавирусом.

- Безработица в Карелии резко выросла в период пандемии. Сейчас в республике насчитывается почти 14 тысяч безработных.

- Путин обратится к нации. Президент лично объяснит россиянам смысл поправок в Конституцию.

- В Карелии запустят новые международные маршруты. Разработано четыре проекта под брендом «Одна Карелия - две страны».

- Конверты с изображением Гельмера Синисало вышли миллионным тиражом. Продолжается реализация программы создания маркированных конвертов, посвященных нашей республике.

- Артур Парфенчиков прокомментировал перенос даты Парада Победы. К новой дате Парада Победы располагает сразу несколько событий.

- Под Петрозаводском убили волка, терроризировавшего дачников. В Минприроды рассказали, как два дня охотились на хищника, пожиравшего домашних животных.

- Школьники смогут ездить в купе за половину стоимости билета.

- Суоярвский хлебозавод снова хотят продать.

- Эскадрилья истребителей пролетит над Петрозаводском 24 июня.

- Выпускники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году.

- Двумя фигурантам сямозерского дела отменен оправдательный приговор.

- Министр Лабинов выгнал журналиста за критику своей работы.

- Санаториям в Карелии разрешили возобновить работу.