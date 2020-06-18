18 июня: главные новости, видео и фото дня
В конце дня портал «Петрозаводск говорит» по сложившейся традиции вспоминает ключевые события.
- Россиян предупредили о резком похолодании. Ось антициклона, определяющего жаркую погоду в европейской части страны, смещается на запад.
- Тонувшего в Онежском озере кайтингиста спасли в Петрозаводске. Днем 17 июня очевидцы сообщили спасателям о человеке, который терпит бедствие в Петрозаводской губе.
- 22 новых случая выявлены в Карелии.
- Два человека умерли от пневмонии в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 59 пациентов.
- Названы наиболее зараженные районы Карелии на 18 июня.
- Названы адреса десяти новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске.
- Подопечный дома-интерната в Карелии заразился коронавирусом.
- Безработица в Карелии резко выросла в период пандемии. Сейчас в республике насчитывается почти 14 тысяч безработных.
- Путин обратится к нации. Президент лично объяснит россиянам смысл поправок в Конституцию.
- В Карелии запустят новые международные маршруты. Разработано четыре проекта под брендом «Одна Карелия - две страны».
- Конверты с изображением Гельмера Синисало вышли миллионным тиражом. Продолжается реализация программы создания маркированных конвертов, посвященных нашей республике.
- Артур Парфенчиков прокомментировал перенос даты Парада Победы. К новой дате Парада Победы располагает сразу несколько событий.
- Под Петрозаводском убили волка, терроризировавшего дачников. В Минприроды рассказали, как два дня охотились на хищника, пожиравшего домашних животных.
- Школьники смогут ездить в купе за половину стоимости билета.
- Суоярвский хлебозавод снова хотят продать.
- Эскадрилья истребителей пролетит над Петрозаводском 24 июня.
- Выпускники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году.
- Двумя фигурантам сямозерского дела отменен оправдательный приговор.
- Министр Лабинов выгнал журналиста за критику своей работы.
- Санаториям в Карелии разрешили возобновить работу.