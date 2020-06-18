Под Петрозаводском убили волка, терроризировавшего дачников

В министерстве природных ресурсов и экологии РК сообщили о ликвидации волка, который не давал покоя дачникам из СНТ «Театр», расположенного в Прионежском районе. Ранее в министерство неоднократно поступили сообщения о том, что хищник выходит к людям и убивает домашних животных.

16-17 июня охотинспектор вместе с сотрудниками Росгвардии провели операцию по ликвидации зверя. Они засели на лесных тропах, на которых волк оставил свои следы.

Вечером 17 июня хищник вышел на тропу по направлению к СНТ и уверенно пошел на одного из росгвардейцев, не подавая страха. Это говорит о том, что животное, скорее всего, было больным.

Охотникам удалось оперативно застрелить волка. Сегодня зверя направят на обследование.

В Минприроды напомнили телефоны горячей линии, по которым следует звонить в слечае выхода диких зверей к населенным пунктам: +7(921)222-05-25, +7(921)457-13-18.