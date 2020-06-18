Подозреваемый в краже молодой человек разыскивается в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники полиции объявили в розыск молодого человека, который попал в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина подозревается в краже, совершенной в продуктовом магазине. Его личность пока не установлена.

Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефонам: +7-953-532-49-59 или +7-953-527-57-87. Конфиденциальность гарантируется.