11 апреля 2021, 15:41
Происшествия

13 апреля в Петрозаводске на пять часов отключат электричество

Неудобства, возникающие из-за «конца света», вызваны плановыми работами на электросетях

Во вторник 13 апреля с 10.00 до 15.00 будет приостановлено электроснабжение по отдельным улицам в Соломенном, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Света не будет в районе Ялгубского шоссе, Наволокской улицы и Громовского проезда.

Прекращение энергоснабжения связано с работами на объектах АО «Прионежская сетевая компания»

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»

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Карелия
энергоснабжение
электричество
«Прионежская сетевая компания»
АО «Прионежская сетевая компания»
Прионежская сетевая компания
электросети
Соломенное
Ялгубское шоссе
Наволокская улица
Громовский проезд