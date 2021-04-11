11 апреля 2021, 15:41
13 апреля в Петрозаводске на пять часов отключат электричество
Неудобства, возникающие из-за «конца света», вызваны плановыми работами на электросетях
Во вторник 13 апреля с 10.00 до 15.00 будет приостановлено электроснабжение по отдельным улицам в Соломенном, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».
Света не будет в районе Ялгубского шоссе, Наволокской улицы и Громовского проезда.
Прекращение энергоснабжения связано с работами на объектах АО «Прионежская сетевая компания»
Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»