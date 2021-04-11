13 апреля в Петрозаводске на пять часов отключат электричество

Во вторник 13 апреля с 10.00 до 15.00 будет приостановлено электроснабжение по отдельным улицам в Соломенном, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Света не будет в районе Ялгубского шоссе, Наволокской улицы и Громовского проезда.

Прекращение энергоснабжения связано с работами на объектах АО «Прионежская сетевая компания»

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»